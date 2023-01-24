В Свердловской области пройдет показ «Чебурашки» для глухих зрителей

В Двуреченске пройдет показ «Чебурашки» для глухих и слабослышащих зрителей

В городе Двуреченск Свердловской области пройдет специальный показ фильма «Чебурашка» для глухих и слабослышащих зрителей. Об этом сообщается в группе сети кинотеатров «Киномир» во «ВКонтакте».

Первый сеанс пройдет 25 января. «Открытое тифлокомментирование — это вывод прямой речи актеров и обозначение музыки в фильме в виде бегущей строки, расположенной внизу экрана», — говорится в посте. Отмечается, что на специальном показе фильма также смогут присутствовать зрители без нарушений слуха.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

25 января показ «Чебурашки» пройдет в Госдуме. Парламентариев пригласил на просмотр комитет по делам семьи, женщин и детей. Там объяснили решение тем, что «покоривший сердца российских зрителей» семейный фильм достоин стать первым в списке кинокартин, которые будут представлять в нижней палате парламента в 2023 году.