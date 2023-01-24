Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях
Американская певица Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити и актрисой Тессой Томпсон, назвав их нелепыми. Об этом она рассказала в интервью British GQ.
Сплетни разлетелись в 2021 году на фоне появления в сети вирусных фотографий, на которых Ора, Вайтити и Томпсон проводят время вместе. Певица объяснила, что тогда решила не комментировать заголовки СМИ, чтобы они скорее исчезли. «Я думаю, что когда некоторые вещи настолько абсурдны, что трудно понять какой-либо смысл, вам просто нужно игнорировать их», — сказала она. Ора отметила, что использовала этот подход для многих вещей, потому что не хотела тратить энергию на то, чего не существует.
Исполнительница также сравнила момент, который произошел на балконе в Сиднее, с пьяной ночью, где все становятся «лучшими друзьями». «А потом на следующий день вы такие: "Я разговаривал с этим человеком в курилке в течение четырех часов и понятия не имею, кто это?" Буквально — это [фото] было просто группой друзей, которые хорошо проводят время», — объяснила Ора.
В мае 2021 года знаменитостей заметили вместе после ночной вечеринки, которая прошла в доме кинематографиста в Сиднее. На снимках, появившихся в интернете, они обнимаются втроем и пьют коктейли. В какой-то момент исполнительница начинает целовать Вайтити, а затем — Томпсон.
В августе прошлого года стало известно, что Рита Ора и Тайка Вайтити поженились. Церемония была закрытой и прошла в Лондоне. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары.