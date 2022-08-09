Рита Ора и Тайка Вайтити поженились в Лондоне

Американская певица Рита Ора и новозеландский режиссер Тайка Вайтити поженились. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Уточняется, что церемония была закрытой и прошла в Лондоне. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары. Сообщается также, что Рита возьмет фамилию мужа и станет Вайтити-Орой.

О том, что возлюбленные собираются сыграть свадьбу, стало известно в июне. Утверждалось, что пара отпразднует событие в кругу самых близких за границей, а затем устроит большую вечеринку в Лондоне.

Рита Ора и Тайка Вайтити начали встречаться в марте 2021 года. Артисты познакомились в Сиднее, Австралия, куда певица прилетела на съемки шоу «Голос», а режиссер — фильма «Тор: Любовь и гром».

Ранее бывший муж Бритни Спирс заявил о нежелании ее детей видеться с певицей.