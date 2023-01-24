Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 24 января 2023Россия

В Госдуме предложили обязать российских депутатов уведомлять о выезде за границу

Спикер Госдумы Володин предложил обязать российских депутатов сообщать о выезде за границу

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российских депутатов предложили обязать уведомлять о выезде за границу. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит депутат от КПРФ Михаил Матвеев 24 января в своем Telegram-канале.

«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России»,— сообщил Матвеев, добавив, что эти нововведения не планируют распространять на служебные командировки.

Согласно идее парламентария, депутаты будут оповещать о своем отъезде комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры — спикера Госдумы.

Ранее региональных и муниципальных депутатов предложили лишать мандатов за пропуск заседаний в течение полугода. Один из авторов соответствующей поправки, глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко объяснил внесение изменений отъездом некоторых парламентариев за границу.

10 января член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов, комментируя череду скандалов с выехавшими за границу депутатами региональных парламентов, назвал невозможным полный запрет выезда за пределы страны для чиновников и депутатов. Он подчеркнул, что такие меры могут негативно сказаться на контактах России с иностранными партнерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Названа причина крушения вертолета с главой МВД Украины
Лавров заявил о работе французских ЧВК на территории Евразии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.