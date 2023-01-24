В Госдуме предложили обязать российских депутатов уведомлять о выезде за границу

Спикер Госдумы Володин предложил обязать российских депутатов сообщать о выезде за границу

Российских депутатов предложили обязать уведомлять о выезде за границу. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит депутат от КПРФ Михаил Матвеев 24 января в своем Telegram-канале.

«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России»,— сообщил Матвеев, добавив, что эти нововведения не планируют распространять на служебные командировки.

Согласно идее парламентария, депутаты будут оповещать о своем отъезде комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры — спикера Госдумы.

Ранее региональных и муниципальных депутатов предложили лишать мандатов за пропуск заседаний в течение полугода. Один из авторов соответствующей поправки, глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко объяснил внесение изменений отъездом некоторых парламентариев за границу.

10 января член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов, комментируя череду скандалов с выехавшими за границу депутатами региональных парламентов, назвал невозможным полный запрет выезда за пределы страны для чиновников и депутатов. Он подчеркнул, что такие меры могут негативно сказаться на контактах России с иностранными партнерами.