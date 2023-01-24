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10:30, 24 января 2023Россия

Депутатов предложили лишать мандатов за пропуск заседаний в течение полугода

Региональных депутатов предложили лишать мандатов за пропуск заседаний в течение полугода

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Муниципальных и региональных депутатов могут начать лишать мандатов за пропуск заседаний без уважительной причины в течение полугода. Соответствующую поправку в принятый в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон об общих принципах организации публичной власти в России, одобрил комитет Госдумы по госстроительству, сообщают «Ведомости».

Авторами поправки стали глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко из ЛДПР и член комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев из «Единой России». Отмечается, что Диденко аргументировал внесение изменений отъездом некоторых депутатов за границу.

По словам председателя экспертного совета Союза российских городов Андрея Максимова, необходимость подобных мер продиктована тем, что представительные органы нескольких муниципалитетов оказывались неработоспособными из-за отсутствия кворума, в том числе во время бюджетного процесса: «Это механизм для контроля большинства институции над депутатским корпусом. То есть от того, какое решение примет представительный орган, будут зависеть не только решения этого органа, но и судьба конкретных депутатов».

Начиная с 2022 года даже кратковременный отъезд российских политиков за границу иногда вызывал оживленную реакцию общества. В частности, ранее в сети появилось видео, на котором депутат думы Курской области Максим Васильев пьет коктейли на пляже в Мексике со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» Зампред Совета Федерации Андрей Турчак назвал поведение парламентария верхом цинизма и отметил, что, пока жители региона подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео». Позже Васильев извинился и заверил, что это был «шуточный ролик для личного архива».

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Игорь Дмитров
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