Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 24 января 2023Россия

В ДНР сообщили об отданном украинским военным приказе держать Марьинку

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдали приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени», — сказал Пушилин.

Как утверждает врио главы ДНР, украинская армия «бросает людей в топку», зачастую неподготовленных. При этом он отметил, что по вооружению у ВСУ пока еще все в порядке.

Ранее Пушилин сообщил, что украинская армия в большом количестве перебрасывает резервы на марьинское направление. Неделей ранее он заявлял об успехах российских сил в Марьинке, но теперь отмечает, что противник стал «серьезно упираться».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы
Цены на газ в Европе резко упали
Бейонсе выступила на концерте в Дубае в украшениях на полмиллиарда рублей
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии
Москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков
Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии
GTA V оказалась опасной для геймеров
Покрытая пометом картина из сарая оказалась шедевром за три миллиона долларов
Замминистра обороны Украины уволился после скандала с закупками для ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.