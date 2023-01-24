В ДНР сообщили об отданном украинским военным приказе держать Марьинку

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы

Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдали приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени», — сказал Пушилин.

Как утверждает врио главы ДНР, украинская армия «бросает людей в топку», зачастую неподготовленных. При этом он отметил, что по вооружению у ВСУ пока еще все в порядке.

Ранее Пушилин сообщил, что украинская армия в большом количестве перебрасывает резервы на марьинское направление. Неделей ранее он заявлял об успехах российских сил в Марьинке, но теперь отмечает, что противник стал «серьезно упираться».