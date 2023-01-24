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10:19, 24 января 2023Россия

В ДНР сообщили о перебросе резервов украинской армии в Марьинку

Пушилин сообщил, что украинские войска вводят новые резервы на марьинском направлении

Фото: Reuters

Украинская армия вводит новые резервы на марьинском направлении, замедляя взятие Марьинки. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что гораздо раньше удастся освободить Марьинку», — заявил Пушилин.

По его словам, украинские войска перебрасывают в этом направлении резервы, в том числе военную технику.

17 января Пушилин сообщал о существенных успехах российских войск в Марьинке, где были зачищены все высотные здания. Тогда он выразил надежду на то, что год в скором времени перейдет под контроль ДНР.

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Алевтина Запольская
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