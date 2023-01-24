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18:19, 24 января 2023Мир

Источник сообщил об отложенных переговорах по членству Финляндии и Швеции в НАТО

РИА Новости: переговоры по членству Финляндии и Швеции в НАТО отложены по запросу Турции

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Переговоры между Турцией, Финляндией и Швецией по поводу вступления двух последних стран в НАТО были отложены на неопределенный срок. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник.

По его словам, переговоры отложили по запросу Анкары. «По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что обсуждения членства двух стран в НАТО должны были пройти в Брюсселе в феврале.

Ранее о том, что переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по этому вопросу нужно поставить на паузу, заявил финский премьер-министр Пекка Хаависто. Он также рассказал, что принял такое решение после поступившего запроса из Анкары.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Уточнялось, что эта акция была согласована с местными властями. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО.

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Полина Матюхина
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