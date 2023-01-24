Финляндия решила поставить на паузу переговоры по вступлению в НАТО

Премьер Финляндии Хаависто предложил взять тайм-аут в переговорах по вступлению в НАТО

Следует поставить на паузу переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по вступлении в НАТО, с таким предложением выступил премьер-министр Финляндии Пекка Хаависто. Его слова приводит Reuters.

«Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов», — сказал он.

Политик решил взять перерыв на пару недель по требованию Анкары после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана у посольства Турции.

Ранее власти Турции отменили визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару после инцидента с сожжением Корана. Отмечается, что акция была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции.