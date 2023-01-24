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13:03, 24 января 2023Бывший СССР

Стало известно об отставке еще одного чиновника на Украине

Замминистра развития общин Украины Лукеря подал в отставку

Фото: РИА Новости

Заместитель министра развития общин Украины Иван Лукеря подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам чиновника, решение об отставке он принял еще в начале года, но «по мере политических и бюрократических обстоятельств», его увольнение выпало на эту неделю.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса. Его место, пишут украинские СМИ, может занять глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Кроме того, в этот же день Генеральная прокуратура Украины сообщила об увольнении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

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Алевтина Запольская
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