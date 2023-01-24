Украине предсказали новые отставки чиновников

Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник спрогнозировал новые отставки украинских чиновников

На Украине продолжатся отставки чиновников, так как увольнение замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко после обвинений со стороны США в тотальной коррупции устроит Вашингтон лишь на первом этапе. Об этом заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Если кто-то верит, что Тимошенко был единственным тайным коррупционером в офисе Зеленского, — это святая наивность. Он — козел отпущения», — заявил Мирошник. По его словам, в обязанности Тимошенко входила выемка средств для президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие схемы, отметил Мирошник, готовили Ермак и министр обороны Украины Алексей Резников.

Бывший посол ЛНР считает, что решение об отставке Тимошенко устроит американские власти лишь на первом этапе, однако останется цель «убрать Ермака как основное звено коррупции». Согласно прогнозу Мирошенко, отставка главы офиса президента будет осуществляться силами новоназначенных силовиков.

Первые сообщения об отставке Тимошенко появились 19 января. По информации источников, он может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Президент Украины 24 января издал указ об увольнении замглавы своего офиса.