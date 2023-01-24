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20:31, 24 января 2023Наука и техника

В США рассказали о сроках обучения украинских экипажей Leopard 2

Breaking Defense: подготовка украинских экипажей танков Leopard 2 займет шесть недель

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украинских танкистов, которых Польша предложила обучать на своей территории, могут подготовить к эксплуатации танков Leopard 2 за шесть недель, а подготовка технических специалистов займет больше времени. О сроках обучения украинских экипажей рассказали в публикации Breaking Defense.

По словам опрошенных изданием экспертов, западные танки отличаются от советских машин большим весом и отсутствием автомата заряжания. Офицер армии США в отставке Мэтью Дули отметил, что танкистам предстоит научиться управлять танками, основанными на «западной философии проектирования», которая полностью отличается от советской. Он предположил, что экипажи могут пройти базовый курс за пять-шесть недель. При этом обучение отдельных специалистов по ремонту машин может занять год.

Бывший офицер британской армии Николас Драммонд подчеркнул, что Leopard 2 создавали для использования солдатами, призванными на срочную службу, поэтому обучить экипажи будет «относительно легко». «Более сложным требованием является подготовка групп поддержки для обслуживания танков», — отметил он.

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Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что западные танки Leopard 2 и Challenger 2, которые может получить Киев, гораздо сложнее советских. Он отметил, что этим танкам нужен тренированный экипаж.

16 января аналитик Алексей Суконкин сообщил, что Challenger 2 и Leopard 2 требуют совсем других снарядов, нежели те, которые используют в танках советского производства.

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Даниил Иринин
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