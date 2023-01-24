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12:03, 24 января 2023Мир

США пообещали наказать Китай из-за Ирана

Bloomberg: США пообещали наказать Китай из-за импорта нефти из Ирана

Фото: Reuters

Вашингтон усилит давление на Китай из-за импорта в страну иранской нефти, сообщил представитель администрации президента США в Иране Роберт Малли. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«Китай является основным направлением незаконного экспорта из Ирана», — заявил дипломат, подчеркнув. что в самое ближайшее время Белый дом начнет переговорный процесс, чтобы «отговорить Пекин от подобных закупок».

Bloomberg отмечает, что экспорт иранской нефти в Китай, вопреки ожиданиям США, только вырос. По словам Малли, в Вашингтона подозревают, что большая часть этих поставок приходится на Китай.

Ранее Иран принял решение ограничить поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска.

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Глеб Бажуткин
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