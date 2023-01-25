Россияне сообщили о сбое в работе сервисов Apple

Владельцы техники Apple из России сообщили, что у них перестал открываться AppStore

Владельцы техники Apple из России в среду, 25 января, пожаловались на то, что у них перестал открываться магазин приложений AppStore и возникли проблемы в работе других сервисов. О сбое пишет SHOT.

По информации издания, некоторые пользователи заявили, что сервисы Apple работают у них только с включенным VPN. Вместе с тем ряд других владельцев гаджетов сообщил, что у них проблем с устройствами не возникло.

Жалобы на сбой также появились в посвященных Apple группах во «ВКонтакте». «Iphone 13, после обновления до iOs 16.3 не работают AppStore, "Погода" и так далее», «AppStore тоже не работает», «Не работает AppStore, Booking, "Турецкие авиалинии" и еще ряд приложений», — написали пользователи.