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21:22, 25 января 2023Россия

Медведев назвал бывшего президента Польши подстрекателем

Дмитрий Медведев назвал экс-президента Польши Леха Валенсу подстрекателем
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу подстрекателем после того, как тот заявил об уникальном шансе Германии разобраться с Москвой. Об этом он написал в своем Twitter.

Медведев отметил, что Валенса «жжет», когда говорит, что полякам «пора добить Россию и Китай руками Германии». «Явно просвечивают навыки наемного подстрекателя Социалистической службы безопасности Польши. Так держать!» — заявил он.

Ранее Лех Валенса, комментируя поставки Украине немецких танков Leopard 2, раскритиковал немецкое правительство за медлительность и призвал его «возглавить спасение Европы». По его мнению, сейчас у мира «есть шанс на долгие годы подавить имперские порывы России».

О том, что Германия отправит Киеву 14 танков Leopard 2, а также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО, стало известно 25 января. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

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Марина Совина
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