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17:27, 25 января 2023Мир

В Польше заявили об уникальном шансе Германии разобраться с Россией

Экс-президент Польши Валенса заявил об уникальном шансе Германии разобраться с Россией

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Бывший президент Польши Лех Валенса, комментируя поставки Украине немецких танков Leopard 2, раскритиковал правительство ФРГ за медлительность и призвал его «возглавить спасение Европы». Цитату приводит издание Fakt.

Экс-президент страны также считает, что сейчас у мира «есть шанс на долгие годы подавить имперские порывы России». «Немцам нужно показать, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, особенно хорошо это знаем, и поэтому у нас есть шанс навести порядок и разобраться с Россией», — заявил он.

Германия не только отправит Киеву 14 танков Leopard 2, но также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

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Виктория Кондратьева
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