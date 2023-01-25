Евгения Медведева посчитала, что футбол и фигурное катание одинаково популярны в России

Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Но давайте помнить, что любой вид спорта — жесть как сложно», — заявила спортсменка. Она посчитала, что ажиотаж вокруг фигурного катания возник во время Олимпийских игр-2014 и достиг своего пика на Играх в Пхенчхане. По мнению Медведевой, футбол и фигурное катание в России на данный момент находятся примерно на одном уровне интереса у зрителей.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

21 января трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила футбол в России и в Европе. По ее мнению, россияне не стараются привлечь людей своей игрой, поэтому отечественный футбол никому не интересен за рубежом.