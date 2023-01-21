В Госдуме сравнили футбол в России и в Европе

Ирина Роднина заявила, что российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила футбол в России и в Европе. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — оценила ситуацию Роднина. Она добавила, что в российском футболе не происходит ничего интересного, поэтому он никому не интересен за рубежом.

10 ноября Роднина посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги, и призвала закрыть российские футбольные клубы. «Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или еще что-то», — возмутилась она.