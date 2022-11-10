Депутат Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы из-за неумения зарабатывать

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы. Ее слова передает Legalbet.

Роднина посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги. «Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или еще что-то», — заявила она.

Ранее Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — отметила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. Из-за санкций сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а клубы не смогли выступить в еврокубках.

