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11:15, 25 января 2023Культура

Еще в одном городе отменили концерт Валерия Меладзе

В Красноярске отменили концерт Валерия Меладзе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Еще в одном российском городе отменили концерт певца Валерия Меладзе. Выступление артиста в Красноярске не состоится. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на пресс-службу билетного оператора.

Концерт должен был пройти 2 мая. Ранее стало известно об отмене выступления исполнителя, которое должно было состояться в «Барвиха Luxury Village» в Москве.

До этого в Иркутске также отменили концерт Меладзе. Выступление артиста было запланировано на 4 мая в городском Дворце спорта «Труд» в рамках концертного тура Меладзе по Сибири. О причинах отмены выступления исполнителя не сообщалось. Певец собирался выйти на сцены Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.

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Варвара Кошечкина
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