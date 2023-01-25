Выявлен новый вид птерозавров

PalZ: найден новый новый вид птерозавров с крючковатыми зубами

Специалисты Портсмутского университета выявили новый вид птерозавров, которые имели особые зубы, напоминающий частый гребень для волос. Результаты работы описаны в журнале Paläontologische Zeitschrift (PalZ).

Сама окаменелость была найдена случайно в немецком известняковом карьере в процессе раскопок блока с костями крокодила. Хорошо сохранившийся образец (ученые считают, что это произошло благодаря попаданию динозавра в осадочные породы сразу после смерти) позволил тщательно изучить анатомию летающего динозавра. Птерозавра назвали Balaenognathus maeuseri, он принадлежит к семейству Ctenochasmatidae.

Изогнутые длинные челюсти этого древнего животного, расширяющиеся на конце, содержали ряд 400 тонких крючковатых зубов, расположенных зеркально. Такое строение палеонтологи раньше никогда не встречали у птерозавров. Предполагается, что динозавр употреблял крошечные креветки, а уникальные зубы позволяли ему зажимать жертв между ними. Механизм питания напоминал тот, которые сегодня используют утки и фламинго: зачерпывая в клюв воду, он процеживал его через зубы.

В апреле 2022 года команда международных исследователей из Ирландского национального университета в Корке, Королевского Бельгийского института естественных наук заявила, что птерозавры обладали способностью контролировать собственный цвет перьев.