Врач предостерег от использования соды по народным рецептам

Терапевт Шишкин: употребление соды при изжоге ведет к ожогу слизистой желудка

Употребление раствора соды при изжоге ведет к ожогу слизистой внутренней поверхности желудка, предупредил терапевт, педиатр Валентин Шишкин. В беседе с «Лентой.ру» он предостерег от использования этого средства по народным рецептам.

Шишкин рассказал, что соду применяют для полоскания, внутрь, внутривенно (только в реанимации) и в ингаляциях. Он отметил, что принимать это вещество без назначения врача опасно для здоровья.

Внутрь соду принимают для защелачивания или устранения избыточной кислотности. Существуют различные методики ее применения в таком формате. Однако в доказательной медицине ни один из них не исследовали тщательно. Поэтому нельзя считать использование соды эффективным и безопасным Валентин Шишкин врач-терапевт, педиатр

По словам врача, многие любители самолечения при изжоге принимают растворенную в воде соду и допускают серьезную ошибку. «В этом случае сода — самое примитивное и крайне опасное средство, которое приводит к повреждению слизистой желудка и впоследствии к гипер- и атрофическим изменениям», — объяснил он.

При этом, как утверждает Шишкин, соду все же можно применять в ингаляциях. При использовании ее растворов происходит защелачивание слизи в дыхательной системе, она становится рыхлой и легко отходит. Этим не стоит злоупотреблять, так как легко переусердствовать с количеством соды. Если ее концентрация станет слишком высокой, это приведет к изменению кислотно-щелочного баланса крови и нарушению метаболизма.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что некоторые его пациенты пили содовый раствор для борьбы с папилломами. Некоторые вирусы, особенно вызывающие хронические болезни, действительно некомфортно себя чувствуют в щелочных средах. При системном употреблении определенной дозировки соды для них может быть создана неблагоприятная среда. К тому же, по словам Шишкина, повышение активности щелочной среды влечет и повышение активности некоторых ферментных систем. Это помогает с большей легкостью нейтрализовать вирусы.

Но в таком случае для вашей же безопасности лучше подойти к вопросу тщательно и комплексно — исследовать Ph слюны, мочи, крови, пота. И по результатам исследований и после консультации с врачом принимать решение по ощелачиванию Валентин Шишкин врач-терапевт, педиатр

Шишкин рассказал, что соду часто используют для полоскания горла, так как раствор соды имеет антисептическое и противогрибковое действие. Применение содовых растворов в виде ванн при соблюдении пропорций полезно и для кожи, добавил он.

Также, по словам врача, известен противокашлевый эффект соды. Например, сода есть в составе мукалтина. Но она содержится в лекарстве не как действующее, а как балансное вещество, усиливающее действие алтея и разжижающее слизь.

«Неплохо сода работает и как антисептик ротовой полости. Но в любом случае перед применением соды в различных целях необходимо проконсультироваться с врачом», — подвел итог Шишкин.

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