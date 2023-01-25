Немецкий партнер обвинил «Газпром» в опустошении счетов совместных предприятий

Глава Wintershall заявил, что «Газпром» снял 2 млрд евро со счетов совместных предприятий

«Газпром» снял средства со счетов совместных предприятий (СП) с немецким партнером Wintershall Dea, заявил директор европейского предприятия Марио Мерен газете Börsen-Zeitung. Выдержки цитирует Financial Times.

Мерен обвинил российскую компанию в том, что она «опустошила» счета трех компаний по добыче нефти и газа — почти 2 миллиарда евро Wintershall исчезли. «Газпром» от комментариев отказался.

Сам Мерен большую часть 2022 года был вынужден защищаться от критики из-за продолжения работы в России: предприятие еще в октябре говорило об анализе возможности разделения активов и объявило об уходе с рынка только в середине января 2023 года.

Тогда руководитель Wintershall обвинил Россию в «экономической экспроприации совместных предприятий» из-за принятых в стране ограничений. Отмечалось, что продолжение деятельности в России нецелесообразно. Материнская компания Wintershall, химический концерн BASF, в свою очередь вскоре отчиталась, что ее чистые убытки по итогам 2022 года составили 1,4 миллиарда евро.