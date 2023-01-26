Врач назвал первые признаки рака прямой кишки

Врач Недозимованный: ощущение инородного тела в заднем проходе является симптомом рака

Ощущение инородного тела в заднем проходе является одним из первых симптомов рака прямой кишки, предупредил колопроктолог Анатолий Недозимованный. Врач назвал признаки болезни изданию «Доктор Питер».

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Колопроктолог Недозимованный в беседе с изданием призвал сразу же обращаться к врачу, как только в стуле появляются вкрапления. Также признаками болезни являются ощущение, что в заднем проходе находится инородный предмет, слизь в кале, расстройство дефекации — ложные позывы, затруднения при опорожнении кишечника.

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«Эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся. Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его ранний признак — расстройство стула», — прокомментировал Недозимованный.

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