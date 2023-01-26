Махачев назвал лучший бой в истории ММА

Чемпион UFC Ислам Махачев назвал бой Маурисиу Руа и Дэна Хендерсона лучшим в истории ММА

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал лучший бой в истории смешанных единоборств (ММА). Спортсмен высказался в Twitter.

«Какой ваш топ-5 боев ММА всех времен?» — спросил Махачев у подписчиков. Сам он опубликовал фото, сделанное во время поединка бразильца Маурисиу Руа и американца Дэна Хендерсона. Схватка прошла на турнире UFC 139 в ноябре 2011 года и закончилась победой Хендерсона судейским решением.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 января 41-летний Руа провел заключительный поединок в профессиональной карьере. Он проиграл украинскому бойцу Игорю Потере техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. После этого украинец отпраздновал победу танцем в октагоне, за что был раскритикован американским бойцом UFC Белалом Мухаммадом и канадцем Таннером Босером.

Всего в активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья. На счету Хендерсона 32 выигранных схватки и 15 поражений.

