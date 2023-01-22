Украинского бойца раскритиковали после победы на турнире UFC

Украинского бойца Потерю раскритиковали из-за танца после победы над Руа на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад раскритиковал украинца Игоря Потерю за танец после победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразильцем Маурисиу Руа. Спортсмен высказался в Twitter.

Для Руа этот поединок был заключительным в профессиональной карьере. Мухаммад заявил, что теперь ненавидит Потерю.

В неуважении украинца также обвинил канадский боец UFC Таннер Босер. «Ты не должен исполнять глупые танцы, когда побеждаешь такую легенду, как Шогун (Маурисиу Руа — прим. «Ленты. ру»), в его прощальном поединке», — написал Босер в Twitter.

В ночь на 22 января Потеря победил Руа техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. После этого он отпраздновал удачное выступление танцем в октагоне.

Это победа стала первой для Потери в UFC. Всего в профессиональной карьере он выиграл 20 поединков, потерпев три поражения. В активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья.

5 ноября 2022 года бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Руа одним из своих кумиров в ММА. Помимо бразильца, он выделил россиянина Федора Емельяненко и канадца Жоржа Сен-Пьера.