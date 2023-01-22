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19:32, 22 января 2023Спорт

Украинского бойца раскритиковали после победы на турнире UFC

Украинского бойца Потерю раскритиковали из-за танца после победы над Руа на турнире UFC

Фото: Jason da Silva-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад раскритиковал украинца Игоря Потерю за танец после победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразильцем Маурисиу Руа. Спортсмен высказался в Twitter.

Для Руа этот поединок был заключительным в профессиональной карьере. Мухаммад заявил, что теперь ненавидит Потерю.

В неуважении украинца также обвинил канадский боец UFC Таннер Босер. «Ты не должен исполнять глупые танцы, когда побеждаешь такую легенду, как Шогун (Маурисиу Руа — прим. «Ленты. ру»), в его прощальном поединке», — написал Босер в Twitter.

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В ночь на 22 января Потеря победил Руа техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. После этого он отпраздновал удачное выступление танцем в октагоне.

Это победа стала первой для Потери в UFC. Всего в профессиональной карьере он выиграл 20 поединков, потерпев три поражения. В активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья.

5 ноября 2022 года бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Руа одним из своих кумиров в ММА. Помимо бразильца, он выделил россиянина Федора Емельяненко и канадца Жоржа Сен-Пьера.

Андрей Стрельцов
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