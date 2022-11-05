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15:27, 5 ноября 2022Спорт

Нурмагомедов назвал трех своих кумиров в ММА

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Руа, Сен-Пьер и Федор Емельяненко были его кумирами в ММА
Жорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер. Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своих кумиров в смешанных единоборствах (ММА). Его слова приводит YouTube-канал True Gym MMA.

«Когда я рос, у меня было два, может быть, три любимых бойца. Это Федор Емельяненко, Маурисиу Руа и Жорж Сен-Пьер», — признался боец. Он добавил, что вел себя очень эмоционально, когда впервые встретился с ними.

20 октября Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет. Спортсмен заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я сейчас в кэмпе с ребятами, хочу быть с ними вровень на кроссфите», — сказал он.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи. В настоящее время экс-чемпион занимается тренерской деятельностью.

Ксения Курашкина
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