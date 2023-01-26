Гол российского нападающего помог «Коламбусу» победить в овертайме матча НХЛ

Гол российского игрока Кирилла Марченко помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон» в овертайме

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне. Гости одержали верх со счетом 3:2. За восемь минут до конца третьего периода «Коламбус» уступал 1:2, однако шайба, заброшенная российским нападающим Кириллом Марченко, помогла перевести игру в овертайм. Этот гол стал для него 11-м в 25 матчах сезона-2022/2023. На 63-й минуте форвард Кент Джонсон принес команде победу.

19 января Марченко назвал отличие американского хоккея от российского. «В России любят позиционные атаки, закрепиться в своей зоне и играть, а в Америке все бегают туда-обратно и бросают», — заявил 22-летний хоккеист.

Марченко пополнил состав «Коламбуса» в мае 2022 года. Нападающий также известен по выступлениям за СКА в Континентальной хоккейной лиге.