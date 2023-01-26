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09:03, 26 января 2023Наука и техника

Найдено продлевающее жизнь вещество

Nature Aging: найден продлевающий на десять процентов жизнь препарат

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Окленда нашли продлевающее жизнь вещество. Мыши, которые употребляли препарат, жили в среднем на десять процентов больше, чем их сородичи без манипуляций. Результаты работы описываются в журнале Nature Aging.

В ходе эксперимента авторы изучили две группы подопытных мышей в среднем возрасте (около одного года). Первой вводили в рацион лекарство, над которым специалисты работают уже более 20 лет, — алпелисиб. Известно, что это соединение нацелено на PI 3-киназу, что может быть эффективно при лечении рака. Вторая группа лабораторных животных была контрольной, поэтому они не подвергались никакому воздействию веществ и питались как обычно.

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Длительный прием алпелисиба у здоровых мышей привел к увеличению продолжительности их жизни до трех лет, то есть примерно на десять процентов. Кроме того, у таких испытуемых наблюдались улучшения координации и силы в пожилом возрасте. Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи пока что осторожны в вопросе применения препарата у людей, поскольку у животных, получавших вещество, также были некоторые негативные признаки старения, например снижение костной массы.

В декабре 2022 года российские ученые из МГУТУ имени Разумовского (ПКУ) представили новый способ уменьшения свободных радикалов в организме, что способствует предотвращению или замедлению формирования болезней и преждевременного старения.

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Елена Апазиди
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