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11:44, 26 января 2023Бывший СССР

В России высказались о стратегической важности Угледара

Депутат Швыткин назвал взятие Угледара важным для полного контроля над Донбассом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Взятие Угледара играет существенную роль в установлении российскими военными полного контроля над Донбассом. Так о стратегической важности этого населенного пункта в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Насколько я понимаю, наши подразделения закрепились на окраинах населенного пункта. Очень важно сейчас закрепиться. Я так понимаю, первая линия обороны прервана, нужно развивать успех. Это, безусловно, еще один шаг в освобождении Угледара, в конечном итоге продвижение к полному освобождению Донбасса. Любой населенный пункт очень важен. Выбить врага из населенного пункта — это важно для наших подразделений», — сказал депутат.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев.Live» рассказал, что российские военные вошли и закрепились на окраинах Угледара. Город с населением 14 тысяч человек расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка.

В ноябре 2022 года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял о скором взятии российскими силами этого населенного пункта.

Впервые о переходе Угледара под контроль России сообщалось в марте.

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Варвара Кошечкина
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