Тренер Тарасова заявила, что вернувшаяся из США Наталья Линичук будет работать в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возвращение в Россию уехавшей жить в США олимпийской чемпионки в танцах на льду, тренера Натальи Линичук. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова выразила уверенность в том, что Линичук будет работать в России, отметив, что она вырастила множество талантливых учеников. «В США ее работа закончилась, учеников там не осталось. Поживем — увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию», — заявила она.

22 января стало известно, что 66-летняя Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х, вернулась на родину. Она заявила, что хочет поработать тренером с российскими фигуристами и открыта для предложений.

В паре с Геннадием Карпоносовым она стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. В 2014-м пара развелась.