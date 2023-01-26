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22:35, 26 января 2023Спорт

Тарасова оценила возвращение в Россию уехавшей жить в США олимпийской чемпионки

Тренер Тарасова заявила, что вернувшаяся из США Наталья Линичук будет работать в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возвращение в Россию уехавшей жить в США олимпийской чемпионки в танцах на льду, тренера Натальи Линичук. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова выразила уверенность в том, что Линичук будет работать в России, отметив, что она вырастила множество талантливых учеников. «В США ее работа закончилась, учеников там не осталось. Поживем — увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию», — заявила она.

22 января стало известно, что 66-летняя Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х, вернулась на родину. Она заявила, что хочет поработать тренером с российскими фигуристами и открыта для предложений.

В паре с Геннадием Карпоносовым она стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. В 2014-м пара развелась.

Анастасия Борисова
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