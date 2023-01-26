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18:24, 26 января 2023Спорт

Федерация тенниса Австралии отреагировала на фото отца Джоковича с флагом России

Федерация тенниса Австралии вынесла отцу Джоковича предупреждение за фото с флагом России
Срджан Джокович

Срджан Джокович. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Федерация тенниса Австралии отреагировала на фотографию Срджана Джоковича, отца сербского теннисиста Новака Джоковича, с флагом России. Об этом сообщает сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление организации.

Федерация вынесла отцу спортсмена и его семье предупреждение. Ее представители подчеркнули, что призывают воздержаться от демонстрации российского флага, так как продвижение политических взглядов во время Australian Open недопустимо.

25 января Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2, 6:4. После матча Джокович-старший сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор.

Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны матчей Australian Open. Причиной стали жалобы украинских зрителей.

Анастасия Борисова
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