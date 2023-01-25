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13:53, 25 января 2023Спорт

Рублев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Рублев проиграл сербу Джоковичу и вылетел с Australian Open

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин проиграл в четвертьфинале Новаку Джоковичу. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 6:4 в пользу серба. Игра продолжалась 2 часа 5 минут. В полуфинале Джокович встретится с американцем Томми Полом.

24 января россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира. В четвертьфинальном матче Хачанов сражался с американцем Себастьяном Кордой, который досрочно завершил встречу из-за травмы руки.

Выступления на Australian Open прекратил также бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. 20 января он уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах в матче третьего круга.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Ксения Курашкина
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