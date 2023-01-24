Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open-2023

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном матче Хачанов сражался с американцем Себастьяном Кордой, который досрочно завершил встречу из-за травмы руки. На момент остановки встречи россиянин вел со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Всего спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Следующим соперником россиянина станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой. Их матч пройдет 24 января в 12:30 по московскому времени.

На турнире продолжает борьбу еще один россиянин — Андрей Рублев. За выход в полуфинал он поспорит с сербом Новаком Джоковичем. Их встреча пройдет 25 января в 03:00 по московскому времени.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.