Самые похожие в мире близнецы захотели одновременно зачать детей от одного мужа

Tyla: в Австралии сестры-близнецы захотели одновременно зачать детей от одного мужа

Самые похожие друг на друга в мире сестры-близнецы из города Перт, Австралия, Анна и Люси Десинк захотели одновременно зачать детей. Об этом пишет Tyla.

У 35-летних близнецов один муж, Бен Бирн, с которым они познакомились и начали встречаться в 2012 году. Сестры сразу сообщили мужчине, что обе хотят быть его спутницами — благодаря этому они могут быть всегда вместе.

Теперь Десинк планируют забеременеть в одно и то же время. Они измеряют базальную температуру, чтобы выбрать подходящий момент для зачатия, а после полового акта вместе лежат на кровати с поднятыми вверх ногами, так как считают, что это поможет оплодотворению. «У меня замирает сердце, когда я представляю, что Анна может быть беременна, а я нет. Мы бы хотели быть беременными вместе», — говорит Люси.

Чтобы подготовиться к материнству, близнецы везде берут с собой игрушечных младенцев: куклы, как и будущие матери, всегда одинаково одеты. «Это определенно будет непросто — забеременеть одновременно», — считает Бен.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Индии испугались разлуки после брака и вдвоем вышли замуж за одного мужчину. Отмечается, что семьи жениха и невест не возражали против необычного союза.

