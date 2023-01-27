Вдова Кобзона вышла на связь из больницы

КП: вдова Кобзона Нелли вышла на связь из больницы и рассказала о своем самочувствии

Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли вышла на связь из больницы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Ну, я себя пока не очень чувствую, но будет все хорошо», — сказала Нелли.

По ее словам, она пришла на плановую проверку и осталась в медучреждении, поскольку ей «надо допроверяться».

26 января что супруга артиста почувствовала недомогание и слабость. Сообщалось, что лекарства не помогали, поэтому Нелли Кобзон пришлось обратиться к кардиологам за медицинской помощью — она была госпитализирована в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

После помощница Нелли Кобзон в разговоре с ТАСС опровергла информацию о ее госпитализации из-за проблем с сердцем, отметив, что вдова Кобзона проходит плановое обследование в одной из столичных клиник. «Нелли Михайловна проходит обычное плановое обследование. Все нормально», — сказала она.

Ранее вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном приемном сыне. «Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и, когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын», — поделилась она.