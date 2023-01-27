Признанного антисемитом года Канье Уэста заметили в майке с логотипом бундесвера

Признанного антисемитом года рэпера Канье Уэста заметили в белой майке с орлом бундесвера

Американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, которого ранее признали антисемитом года, заметили в одежде с логотипом Вооруженных сил ФРГ. Снимки публикует Daily Mail.

Хип-хоп-исполнитель посетил магазин люксового бренда Balenciaga, который расположен в Лос-Анджелесе, с возлюбленной Бьянкой Сэнсори. На размещенных кадрах видно, что знаменитость надел черные брюки с множеством карманов и объемный пуховик того же цвета, а также белую майку с изображением орла, который является обозначением бундесвера.

Известно, что данный логотип ранее располагали на форме немецких солдат, когда во время Холокоста во Второй мировой войне нацистской партией под руководством Адольфа Гитлера были убиты около шести миллионов евреев.

Сам Уэст никак не прокомментировал выбранный наряд, который привлек внимание общественности.

В декабре 2022 года Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом он попросил в интервью ультраправому активисту и обозревателю Гэвину Макиннесу.

В последние месяцы Канье Уэст не раз позволял себе антисемитские высказывания. Так, он заявлял, что любит Адольфа Гитлера и желает смерти евреям — своим ненавистникам. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

Бренды Adidas и Balenciaga уже разорвали контракты с рэпером.