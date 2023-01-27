Россия призвала МАГАТЭ изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС

Захарова призвала МАГАТЭ изучить данные СВР о размещении Киевом вооружений на АЭС

Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучить данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о размещении Киевом вооружений на украинских атомных электростанциях. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что, по данным разведки, украинские военные хранят на АЭС страны ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО.

«Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают», — призвала Захарова.

По мнению представителя МИД, у международного сообщества должно возникнуть «чувство глубокой озабоченности» в связи с действиями Киева. Она также отметила, что в России и ранее отмечали, что украинские власти используют «ядерный шантаж», обстреливая атомные электростанции.

В Киеве на заявление Нарышкина ответили, что украинские военные не хранят и никогда не хранили оружие на АЭС. По словам советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка, Украина открыта к взаимодействию с МАГАТЭ.