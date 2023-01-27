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17:59, 27 января 2023Экономика

В Норвегии обнаружили крупное месторождение стратегически важных металлов

NPD: Норвегия обнаружила большие запасы стратегически важных металлов на шельфе страны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Группа исследователей из Норвегии обнаружила на континентальном шельфе страны большие запасы стратегически важных металлов и минералов. Об этом сообщает на своем сайте Норвежское нефтяное управление (NPD).

Речь идет о крупном месторождении таких редкоземельных металлов, как неодим, иттрий, церий и диспрозий — они необходимы для производства ветряных турбин и двигателей электромобилей, а большая их часть добывается в Китае. Также в NPD отметили наличие критически важных минералов для Евросоюза — магния, ниобия и кобальта. Организация отмечает, что найденных запасов достаточно, чтобы обеспечить глобальное потребление в течение многих лет.

По предварительным оценкам, в отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей находится 38 миллионов тонн меди, что почти в два раза превышает объем, добываемый в мире каждый год, а также 45 миллионов тонн цинка и 1,7 миллиона тонн церия. Кроме того, сообщается об обнаруженных 24 миллионах тонн магния, 3,1 миллиона тонн кобальта, однако исследователи пока не подтвердили, являются ли эти металлы извлекаемыми.

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Обнаруженные Норвегией запасы металлов играют важную роль в энергетическом переходе, а также представляют особенную значимость в промышленности. Страна продолжит проводить исследования, чтобы определить, какое количество ископаемых можно добыть с минимальным воздействием на окружающую среду. Процесс добычи вызывает много вопросов у защитников экологии и требует одобрения правительства королевства.

Ранее сообщалось, что за последний год запасы необходимых в промышленности металлов — алюминия, меди, никеля и цинка — упали на 70 процентов, до критически низкого уровня. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе серьезно сократилось.

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Мария Грушко
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