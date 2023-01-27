В Норвегии обнаружили крупное месторождение стратегически важных металлов

NPD: Норвегия обнаружила большие запасы стратегически важных металлов на шельфе страны

Группа исследователей из Норвегии обнаружила на континентальном шельфе страны большие запасы стратегически важных металлов и минералов. Об этом сообщает на своем сайте Норвежское нефтяное управление (NPD).

Речь идет о крупном месторождении таких редкоземельных металлов, как неодим, иттрий, церий и диспрозий — они необходимы для производства ветряных турбин и двигателей электромобилей, а большая их часть добывается в Китае. Также в NPD отметили наличие критически важных минералов для Евросоюза — магния, ниобия и кобальта. Организация отмечает, что найденных запасов достаточно, чтобы обеспечить глобальное потребление в течение многих лет.

По предварительным оценкам, в отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей находится 38 миллионов тонн меди, что почти в два раза превышает объем, добываемый в мире каждый год, а также 45 миллионов тонн цинка и 1,7 миллиона тонн церия. Кроме того, сообщается об обнаруженных 24 миллионах тонн магния, 3,1 миллиона тонн кобальта, однако исследователи пока не подтвердили, являются ли эти металлы извлекаемыми.

Обнаруженные Норвегией запасы металлов играют важную роль в энергетическом переходе, а также представляют особенную значимость в промышленности. Страна продолжит проводить исследования, чтобы определить, какое количество ископаемых можно добыть с минимальным воздействием на окружающую среду. Процесс добычи вызывает много вопросов у защитников экологии и требует одобрения правительства королевства.

Ранее сообщалось, что за последний год запасы необходимых в промышленности металлов — алюминия, меди, никеля и цинка — упали на 70 процентов, до критически низкого уровня. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе серьезно сократилось.