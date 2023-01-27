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11:46, 27 января 2023Силовые структуры

ФСБ пришла с масштабными обысками в здание ФТС из-за дела о коррупции

ФСБ и СКР проводят крупномасштабный обыск в здании ФТС по делу о взятке в 25 млн рублей
Начало событий в новости В российской таможне подтвердили задержание главы IT-управления за взятку

Фото: Telegram-канал 112

В Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) проводят крупномасштабные обыски в здании Федеральной таможенной службы (ФТС) по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Следственные действия связаны с задержанием начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, подозреваемого в получении от подрядчиков взяток на 25 миллионов рублей и хищении бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС.

В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

О задержании Васильева оперативниками ФСБ на рабочем месте в Москве сообщалось ранее. Ранее 27 января ФТС подтвердила задержание своего сотрудника, курирующего IT-управление. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.

Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.

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Любовь Ширижик
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