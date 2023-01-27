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10:35, 27 января 2023Силовые структуры

В российской таможне подтвердили задержание главы IT-управления за взятку

ФТС подтвердила задержание главы информационного управления Васильева по делу о взятке
Начало событий в новости Раскрыты подробности задержания главы IT-управления российской таможни

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о проведении следственных действия в связи с задержанием начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в коррупции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подтвердили задержание своего сотрудника по подозрению в получении взяток от подрядчиков.

Ранее 27 января сообщалось, что Васильева, курирующего IT-управление ФТС, подозревают в получении 25 миллионов рублей. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.

Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.

О задержании Васильева оперативниками ФСБ на рабочем месте в Москве сообщалось ранее. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по материалам, собранным ФСБ России.

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Любовь Ширижик
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