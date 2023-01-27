Задержан глава IT-управления российской таможни

«Известия»: в Москве задержан глава IT-управления Федеральной таможнной службы

В Москве задержали главу Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЦИТТУ ФТС) России Дмитрия Васильева. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Васильев подозревается в получении взяток от подрядчиков и хищении с господрядов. Сообщается, что Васильев был задержан на рабочем месте оперативниками ФСБ.

В отношении Васильева возбуждено уголовное дело по материалам, побранным силовиками. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Следственный комитет России задержал президента Союза строителей железных дорог, председателя общественного совета при Росжелдоре Геннадия Талашкина. Его обвиняют коммерческом подкупе.

До этого в Чите сотрудники ФСБ задержали руководителя муниципального предприятия «Городские дороги» Лилию Кучину по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.