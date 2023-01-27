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08:44, 27 января 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания главы IT-управления российской таможни

«Известия»: главу IT-управления ФТС Васильева подозревают в получении взятки в ₽25 млн

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вместе с главой Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЦИТТУ ФТС) России Дмитрием Васильевым задержан его подельник-предприниматель. Такие подробности раскрыл источник «Известий».

По данным канала, глава IT-управления подозревается в получении взятки в размере более 25 миллионов рублей. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в Федеральной таможенной службе.

Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.

О задержании Васильева оперативниками ФСБ на рабочем месте в Москве сообщалось ранее. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по материалам, собранным силовиками.

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Марина Совина
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