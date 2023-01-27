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21:10, 27 января 2023Забота о себе

Памела Андерсон призналась в страданиях из-за статуса секс-символа

Variety: Памела Андерсон призналась, что статус секс-символа и пустышки тяготит ее

Фото: Eric Gaillard / Reuters

55-летняя модель и актриса Памела Андерсон призналась, что ее тяготит статус секс-символа и пустышки. Об этом она рассказала в откровенном интервью Variety.

Звезда 11 обложек Playboy и известного сериала «Спасатели Малибу» дала интервью накануне выхода автобиографии «С любовью, Памела» и документального фильма Netflix «Памела, история любви».

Андерсон призналась, что страдала из-за статуса секс-символа, приклеившегося к ней с момента ее появления на страницах мужских журналов.

Моя жизнь была гораздо более значимой и наполненной, чем все привыкли думать. Это не только пушистая шляпа и секс-видео. Во мне есть нечто большее

Памела Андерсонмодель, актриса
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В автобиографии Андерсон рассказала о всех пережитых потрясениях — от тирании отца и нескольких изнасилований в юности до скандалов с украденным видео для взрослых и множества браков. Модель отметила, что после пережитого не считает себя жертвой и просит не жалеть ее. Она добавила, что всегда выбирала мужчин и выбирала способ продвижения в шоу-бизнесе осмысленно.

Теперь Андерсон выбирает размеренный образ жизни в родных местах, где «деревья знают ее с детства», и не жалеет о буйной молодости. «Никто никогда не сможет отнять меня у меня. Я всегда буду в порядке, что бы ни случилось. Я могу жить в квартире. Я могу жить в трейлере. Я могу жить в особняке. Я могу жить в замке. Я просто в порядке здесь, где я нахожусь», — так она описала свое нынешнее психологическое состояние.

Ранее стало известно, что во время написания мемуаров Памела Андерсон набрала 11 килограммов. Она рассказала, что писала сама без помощи нанятых авторов и после окончания работы избавилась от лишнего веса.

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Вера Владзиевская
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