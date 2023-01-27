В Кремле заявили о затягивании конфликта на Украине из-за решений США по оружию

Песков: степень напряженности конфликта на Украине растет из-за решений США по оружию

Степень напряженности конфликта на Украине растет из-за решений США по оружию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, обострению ситуации способствует то, что «Запад накачивает Киев оружием под давлением Вашингтона».

Кроме того, Песков допустил, что США под силу быстро урегулировать конфликт на Украине. Для этого, по словам представителя Кремля, Вашингтону нужно дать команду Киеву, однако американские власти не хотят пользоваться этой возможностью.

26 января пресс-секретарь российского президента счел поставки вооружения Украине сигналом прямой вовлеченности Запада в конфликт. Тогда же Песков отметил, что чиновники из Евросоюза и США неправы, когда настаивают на том, что поставки вооружений на Украину не означают причастие к боевым действиям.

25 января Германия одобрила поставки 14 танков Leopard 2 Киеву, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.