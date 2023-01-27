Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 27 января 2023Россия

В Кремле заявили о затягивании конфликта на Украине из-за решений США по оружию

Песков: степень напряженности конфликта на Украине растет из-за решений США по оружию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Степень напряженности конфликта на Украине растет из-за решений США по оружию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, обострению ситуации способствует то, что «Запад накачивает Киев оружием под давлением Вашингтона».

Кроме того, Песков допустил, что США под силу быстро урегулировать конфликт на Украине. Для этого, по словам представителя Кремля, Вашингтону нужно дать команду Киеву, однако американские власти не хотят пользоваться этой возможностью.

26 января пресс-секретарь российского президента счел поставки вооружения Украине сигналом прямой вовлеченности Запада в конфликт. Тогда же Песков отметил, что чиновники из Евросоюза и США неправы, когда настаивают на том, что поставки вооружений на Украину не означают причастие к боевым действиям.

25 января Германия одобрила поставки 14 танков Leopard 2 Киеву, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Захарова назвала встречу НАТО в Рамштайне сходкой
Российская олимпийская чемпионка высказалась о москвичах
Водителя грузовика осудили за смертельную аварию с актрисами российского театра
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.