Кремль счел поставки танков США и ФРГ Украине их участием в конфликте

Песков: Россия воспринимает поставки танков Украине как прямую вовлеченность в конфликт

В Кремле поставки американских танков Abrams и немецких Leopard 2 Украине воспринимают как сигнал о том, что страны Запада напрямую вовлечены в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

Песков также считает, что чиновники из ЕС и США неправы, когда настаивают на том, что поставки вооружений на Украину не означают причастие к боевым действиям. «В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», — отметил пресс-секретарь.

25 января Германия одобрила поставки 14 танков Leopard 2 Киеву, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте осудил решение передать Киеву танки Leopard 2, назвав его очередным шагом к военной эскалации. Другие европейские политики и Белый дом поддержали решение ФРГ.