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18:54, 27 января 2023Бывший СССР

Россия попросила посла Латвии покинуть страну

МИД России предписал послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть страну в течение двух недель

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

МИД России выразил протест временной поверенной в делах Латвии Дации Рутке из-за решения Риги понизить уровень дипломатических отношений между государствами, а также попросил посла Мариса Риекстиньша покинуть страну. Об этом сообщается на сайте министерства.

«27 января в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Д. Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Российской стороной выражен решительный протест. (..) Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Москва не принимает обоснование решения Латвии «ссылками на некую "солидарность"». Согласно заявлению ведомства, Россия не считает нужным ждать до обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий. «Провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — отметили в министерстве.

Ранее глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. О понижении уровня дипотношений между Москвой и Таллином сообщил 23 января МИД России.

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Кристина Есикова
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