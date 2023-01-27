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16:47, 27 января 2023Спорт

Тренер рассказал о трех эффективных упражнениях на пресс

Фитнес-тренер Дмитрий Разваров назвал скручивания эффективным упражнением на пресс

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Фитнес-тренер Дмитрий Разваров назвал три эффективных упражнения на пресс. Об этом он рассказал «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовал делать два вида скручиваний. Начать можно с более простых боковых скручиваний. Для этого нужно лечь на спину, одну ногу согнуть в колене под углом 90 градусов, а противоположную руку немного отвести вбок. Далее необходимо поднимать верхнюю часть тела, задавая направление вверх свободной рукой. При этом нужно делать упор на локоть отведенной в сторону руки.

Более сложный вид скручиваний, который рекомендует Разваров, выполняется на скамье. Для этого нужно сесть на скамью, ухватившись за нее руками спереди и немного откинувшись назад, и приподнять ноги. Затем необходимо согнутые в колене ноги подтягивать к груди, при этом приподнимая верх тела.

Еще одно упражнение, которое советует тренер, — «скалолаз». Для его выполнения необходимо занять исходное положение в упоре лежа. Далее нужно по очереди поднимать согнутые в колене ноги в сторону противоположных плеч.

Каждое задание выполняется по 30 секунд с перерывами по 60-90 секунд. Разваров отмечает, что достаточно выполнять по три-пять повторов упражнений.

Ранее фитнес-тренер Сесилия Харрис рассказала, что семиминутные тренировки эффективнее длительной работы в тренажерном зале. Она пояснила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск.

Дарья Коршунова
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