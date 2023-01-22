Тренер назвала преимущества семиминутных тренировок перед длительными занятиями

Фитнес-тренер Харрис заявила, что семиминутные тренировки эффективнее часа работы в зале

Фитнес-тренер Сесилия Харрис назвала преимущества семиминутных тренировок перед длительной работой в тренажерном зале. Ее слова приводит The Sun.

Специалист заявила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск. Во время семиминутных занятий ниже риск получить травму. Кроме того, их легче интегрировать в свой график.

Харрис отметила, что непродолжительные тренировки положительно сказываются на мотивации заниматься спортом. «Если вы захотите выйти за пределы своей зоны комфорта на час, скорее всего мозг отреагирует не позитивно, а стрессом и беспокойством, убеждая вас не делать этого», — сказала она.

Ранее фитнес-тренер Татьяна Минжуренко рассказала о трех упражнениях для улучшения гибкости. Специалист отметила, что для облегчения процесса нужно воспользоваться специальным ремнем.