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22:23, 27 января 2023Мир

В Германии потребовали от Бербок разъяснений за слова о войне с Россией

Премьер Саксонии Кречмер призвал главу МИД ФРГ Бербок разъяснить слова о войне с Россией
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за заявление о том, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Об этом пишет газета Sächsische Zeitung.

Политик напомнил, что глава МИД является главным дипломатом государства. Он напомнил министру о необходимости тщательно обдумывать свои слова. «В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — потребовал он от Бербок разъяснений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольству Германии в Москве и попросила прояснить противоречащие друг другу заявления по конфликту на Украине.

Бербок говорила о войне Запада против РФ, но призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. При этом МИД ФРГ, комментируя заявление Бербок, подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

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Марина Совина
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