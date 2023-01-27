В Германии потребовали от Бербок разъяснений за слова о войне с Россией

Премьер Саксонии Кречмер призвал главу МИД ФРГ Бербок разъяснить слова о войне с Россией

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за заявление о том, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Об этом пишет газета Sächsische Zeitung.

Политик напомнил, что глава МИД является главным дипломатом государства. Он напомнил министру о необходимости тщательно обдумывать свои слова. «В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — потребовал он от Бербок разъяснений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольству Германии в Москве и попросила прояснить противоречащие друг другу заявления по конфликту на Украине.

Бербок говорила о войне Запада против РФ, но призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. При этом МИД ФРГ, комментируя заявление Бербок, подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

